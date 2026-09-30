Москвичам рассказали о программе международного фестиваля "НАУКА 0+"

30 сентября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция, посвященная международному фестивалю "НАУКА 0+". Он является одним из самых масштабных просветительских проектов в мире и одним из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России.

Главная тема фестиваля в 2026 году – "Твоя космическая Вселенная" – посвящена юбилею первого полета человека в космос.

Почему важно говорить о науке с широкой аудиторией? Как меняется наше представление о космосе спустя 65 лет после полета Юрия Гагарина? Какие технологии, созданные для космических исследований, уже влияют на повседневную жизнь? Что сегодня происходит в мировой космонавтике и какие задачи предстоит решать ученым в будущем?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в Агентстве городских новостей "Москва" рассказали: