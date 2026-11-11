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11 ноября, 07:30

Общество

Москвичи стали чаще выращивать овощи и зелень на подоконниках

Москвичи стали чаще выращивать овощи и зелень на подоконниках

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Москвичи все чаще выращивают овощи и зелень на балконах и подоконниках. Минимальный набор для выращивания микрозелени обойдется чуть дороже 1,7 тысячи рублей. Первый урожай можно будет собрать уже через 10 дней.

Научный сотрудник ИОФ РАН Владимир Луканин занимается домашним растениеводством 14 лет. По его словам, выращивание салата с учетом расходов на свет и семена обходилось в 3 или 4 раза дешевле, чем покупка зелени в магазине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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