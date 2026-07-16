Эксперт Голосова: мини-огород на подоконнике может плодоносить до сентября

Мини-огороды на балконе или подоконнике есть у более чем 20% россиян, показал опрос. Какие популярные культуры можно вырастить в квартире и что для этого необходимо, разбиралась Москва 24.

Как с куста

Собственные мини-огороды на подоконниках и балконах есть у 21% россиян, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков, еще 19% задумывались о том, чтобы завести такую грядку. Оставшиеся 60% ничего выращивать в квартире не собираются.

Среди тех, кто уже обустроил грядки в квартире, 28% выращивают декоративные растения. Овощи в плане предпочтений на втором месте: их сажают 20%. Укроп, базилик и петрушку – 18%, а ягоды и фрукты – 17%. Еще 9% размещают на балконах и подоконниках рассаду для дачи, а 8% выращивают травы и пряности для кухни.

Основной мотив россиян для занятия растениеводством – эстетика, ее назвали 24% опрошенных. Вместе с тем 19% респондентов указали на удовольствие от процесса, а 15% сослались на семейные традиции. Еще 14% ценят успокаивающий эффект и чувство ответственности, а 8% признаются, что таким образом экономят на продуктах.

Однако председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова уточнила в беседе с Москвой 24, что мини-грядка не может заменить полноценный огород.

По ее словам, на участках в теплицах или открытом грунте высаживают растения для консервации и запасов. На подоконнике же цель иная – порадовать себя свежим овощем прямо к столу.





Людмила Голосова председатель Профсоюза садоводов России Условия выращивания на подоконнике схожи с парниковыми. Поскольку в помещении отсутствуют ветер, дожди и перепады температур, все появляется даже раньше, чем в теплицах. При высадке рассады в феврале на отапливаемом балконе или подоконнике урожай может быть уже в мае. Та же теплица дает урожай только в конце июня. А плодоносить мини-огород будет, как и обычные грядки, вплоть до сентября.

Голосова напомнила, что такие растения требуют регулярного полива, подкормок и удобрений, как и любые комнатные культуры. При недостатке ухода они могут погибнуть.

"Данный способ выращивания больше подходит для семей, у которых нет земельных участков, это своего рода домашние цветы, требующие постоянного внимания", – разъяснила специалист.

Выращенные на мини-грядке овощи полноценны по вкусу и запаху, просто меньшего размера, и их можно употреблять в пищу, заключила эксперт.

Подготовительный период

Садовод и блогер Александра Тюлюкина отметила в разговоре с Москвой 24, что на подоконнике и балконе можно вырастить томаты, перцы и даже авокадо.

Для создания такого огорода необходим правильно подобранный инвентарь. Например, емкости с дренажными отверстиями, объем которых подбирается под культуру. К примеру, для томатов и перцев нужны формы в 3–5 литра, а для крупных кабачков – 7–10, объяснила она.

«Кроме того, важен качественный грунт (универсальный или специализированный для конкретной культуры). Уличную землю лучше не использовать из-за риска заражения разными микроорганизмами», – обратила внимание Тюлюкина.





Александра Тюлюкина садовод, блогер Если садовод все-таки ее взял, перед высадкой нужно провести процедуру прокаливания. Выложить землю на противень в один слой и отправить в духовку на 15 минут при 220 градусах. Также стоит запастись инструментами для работы с почвой, пульверизатором, лейкой с рассеивателем и фитолампой.

Технология высадки и ухода за овощами в мини-грядки поэтапна. Сначала землю насыпают в поддоны или горшки (примерно две трети объема емкости), а затем слегка проливают водой. После сеют семена и присыпают сверху тонким слоем земли, рассказала садовод.

"Все выращенные таким образом плоды съедобны, просто в некоторых случаях они получаются мини-формата. Их размер зависит не только от сорта, но и от ограниченного пространства. Даже обычные магазинные семена при правильном уходе могут дать полноразмерные овощи. Однако для подоконника существуют и специально выведенные селекционерами сорта. Выбор зависит от желания", – объяснила она.

После высадки семян в горшки создается парник с помощью прозрачной крышки, пленки или стекла, чтобы следить за процессом было удобнее. Его снимают при появлении всходов высотой не менее 5 сантиметров. Если открыть раньше, росток может погибнуть.

"Первые всходы появляются в зависимости от культуры: огурцы – через 5 дней, помидоры – через 10, перец и баклажаны могут не всходить до двух недель. Как только растение превысит 5 сантиметров, парник убирают и поливают по мере подсыхания верхнего слоя почвы (около 2 сантиметров). Остатки воды из поддона следует сливать, чтобы избежать загнивания", – объяснила специалист.

В фазе активного роста листьев и стебля растению нужен азот. Для этого подходит борная кислота: 10 граммов на 10 литров воды. Опрыскивание проводят в начале цветения и повторяют через две недели, сказала Тюлюкина.

"Когда появятся первые 4–5 листьев, растение можно выносить к солнцу или ставить под фитолампу на 15–20 минут в день на расстоянии 20 сантиметров. После цветения и образования плодов его переносят на подоконник для созревания. Плоды собирают после приобретения естественной окраски", – рассказала эксперт.

Также Тюлюкина предложила поэкспериментировать и вырастить дома авокадо, однако здесь придется запастись терпением.





Александра Тюлюкина садовод, блогер Нужно взять обычную косточку, очистить ее от мякоти, промыть и посадить в землю примерно на половину. Сверху можно сделать аналогичный овощам парник. Всходы способны появиться уже через 1,5 месяца. Косточка сама раскалывается, и из нее появляется росток. Дерево может вырасти за год до 40 сантиметров.

Сразу плодов ждать не стоит, они появятся минимум через 3 года, в некоторых случаях ждать нужно 6 лет, заключила эксперт.

