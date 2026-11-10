До 15 литров дождевой воды на квадратный метр может выпасть в Москве в конце недели

В ночь на 14 ноября в Москве ожидаются сильные ливни. Количество осадков может достигнуть 15 литров на квадратный метр, что составляет около четверти месячной нормы. При этом температура останется в положительном диапазоне, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В целом температурный фон в столичном регионе на 5–6 градусов выше климатической нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.