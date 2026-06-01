Столичный проект "Давай ДруЖИТЬ!" исполнил около 300 детских желаний

В Москве проект "Давай ДруЖИТЬ!" исполнил уже около 300 детских желаний. Среди них встречи с артистами и спортсменами, профессиональные мастер классы и стажировки.

Для участия в проекте нужно зайти на сайт "Давай Дружить" и выбрать мечту для исполнения. Также на сайте можно подать заявку для получения статуса наставника или старшего товарища для детей, которым не хватает общения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.