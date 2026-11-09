09 ноября, 11:45Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает детей-сирот и приемные семьи
В Москве развивают систему поддержки детей-сирот и приемных семей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
В ноябре московская опека открыла "Школу наставничества". Она поможет подросткам найти значимого взрослого, который поддержит их в выборе жизненного пути. С обеими сторонами работают психологи.
Еще один проект – "Каждому ребенку – своя семья". Специалисты подбирают будущих родителей с учетом потребностей детей и сопровождают процесс знакомства. После устройства ребенка приемные семьи могут рассчитывать на городскую поддержку: льготы, выплаты, помощь психологов и юристов.
Также в столице реализуют проекты "Серебряное наставничество" и "Давай дружить!", которые помогают горожанам участвовать в жизни детей-сирот. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.