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09 ноября, 11:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает детей-сирот и приемные семьи

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает детей-сирот и приемные семьи

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В Москве развивают систему поддержки детей-сирот и приемных семей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В ноябре московская опека открыла "Школу наставничества". Она поможет подросткам найти значимого взрослого, который поддержит их в выборе жизненного пути. С обеими сторонами работают психологи.

Еще один проект – "Каждому ребенку – своя семья". Специалисты подбирают будущих родителей с учетом потребностей детей и сопровождают процесс знакомства. После устройства ребенка приемные семьи могут рассчитывать на городскую поддержку: льготы, выплаты, помощь психологов и юристов.

Также в столице реализуют проекты "Серебряное наставничество" и "Давай дружить!", которые помогают горожанам участвовать в жизни детей-сирот. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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