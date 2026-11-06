Собянин назвал знаковые социальные объекты, которые построят в 2027–2029 годах

В ближайшие три года в Москве планируют построить несколько крупных объектов здравоохранения, образования и культуры. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в МАХ.

В частности, возводят новый 10-этажный комплекс НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. В нем разместят операционные, отделение реанимации и центры лучевой диагностики. Также построят Центр детской нейрореабилитации и ортопедии на базе Детской городской клинической больницы святого Владимира.

Еще один многопрофильный комплекс появится на базе ГКБ № 52. В нем разместятся нефрологический, терапевтический и хирургический блоки, родильный дом и складские помещения.

В Южном Тушине планируют построить кампус более чем на 7 тысяч студентов. Лаборатории и мастерские оснастят оборудованием с реальных производственных площадок. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.