03 ноября, 18:45Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил команду Москвы с победой на чемпионате "Абилимпикс"
Команда Москвы заняла первое место в общемедальном зачете Национального чемпионата "Абилимпикс". Столичные участники завоевали 98 наград. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
В этом году в чемпионате участвовали 900 конкурсантов из разных регионов России и других стран. Москву представляли 154 человека: специалисты, школьники и студенты. Соревнования проходили по направлениям строительства, ИТ, сферы услуг и творческих индустрий.
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