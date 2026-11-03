Сергей Собянин поздравил команду Москвы с победой на чемпионате "Абилимпикс"

Команда Москвы заняла первое место в общемедальном зачете Национального чемпионата "Абилимпикс". Столичные участники завоевали 98 наград. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В этом году в чемпионате участвовали 900 конкурсантов из разных регионов России и других стран. Москву представляли 154 человека: специалисты, школьники и студенты. Соревнования проходили по направлениям строительства, ИТ, сферы услуг и творческих индустрий.

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