Транспортный хаб у Москва-Сити улучшил доступность для жителей 5 районов

Транспортный хаб у городского вокзала Москва-Сити повысил доступность транспорта для жителей 5 районов столицы. Это более полумиллиона человек. Теперь москвичи могут отправиться отсюда не только в другие города России, но и в Минск.

У Москва-Сити пересекаются две линии МЦД, три линии метро и МЦК. Кроме того, отсюда можно напрямую добраться до аэропорта Шереметьево на "Аэроэкспрессе".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.