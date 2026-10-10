"Новости дня": четыре новых участка выделенных полос открылись в Москве

Четыре новых участка выделенных полос заработали в Западном, Восточном и Зеленоградском округах Москвы. Спецполосы появились на Минской улице в районе Филевский Парк, на проспекте Буденного и Проектируемом проезде № 64 в районе Соколиная гора, а также на улице Радио в районе Крюково.

По этим участкам курсируют 18 маршрутов автобусов и электробусов. Теперь общественный транспорт не зависит от общего автомобильного потока и преодолевает сложные участки в несколько раз быстрее.

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