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04 ноября, 23:30

Город

Строительство "ВДНХ ЭКСПО" планируют завершить в 2026 году

Строительство "ВДНХ ЭКСПО" планируют завершить в 2026 году

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Строительство выставочного комплекса "ВДНХ ЭКСПО" планируют завершить в 2026 году. Он объединит четыре павильона, в том числе восстановленный "Монреаль".

У каждого павильона "ВДНХ ЭКСПО" будет свое назначение. В "Монреале" под знаменитой крышей-трамплином откроют несколько залов, в том числе концертный более чем на две тысячи мест. Павильон № 69 станет площадкой конгресс-центра с трансформируемым залом и переговорными комнатами. Внутри комплекса создадут деловую экосистему с конференц-залами разной вместимости и зонами для отдыха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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