Психолог назвала прогулки одним из способов справиться с хандрой

При хандре следует включать в распорядок дня занятия, которые приносят радость, а также находить время для прогулок и тишины. Об этом рассказала психолог Лилия Лазарева.

Она посоветовала уделять прогулкам по 5–10 минут в день и в это время сосредоточиваться на своих ощущениях, а не на телефоне или посторонних мыслях. Также специалист рекомендует ежедневно хотя бы 5 минут проводить в тишине.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

