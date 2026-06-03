Молодоженов не пустили в Таиланд из-за ошибки в загранпаспорте

Свадебное путешествие супругов в Таиланд прервалось на паспортном контроле. После прилета в страну у туристки обнаружили ошибку в машиночитаемой строке загранпаспорта. Документ признали невалидным, после чего женщину депортировали обратно в Москву.

Данные в машиночитаемой строке должны полностью совпадать с информацией в паспорте. Наличие ошибок делает документ технически бракованным и непригодным для пересечения границы. Муж туристки был вынужден купить обратный билет почти за 150 тысяч рублей, чтобы вернуться вместе с супругой.

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