Зимний сезон в усадьбе Деда Мороза начнется 4 ноября в Москве

Зимний сезон в усадьбе Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино" стартует 4 ноября. Для гостей подготовили музыкальные выступления, интерактивные спектакли по мотивам сказок и мастер-классы по росписи новогодних игрушек.

Также посетители смогут пройти иммерсивный квест "Тайна четырех стихий", а дети отправятся в приключение с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой-ягой и снеговиком. Сезон продлится до середины марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.