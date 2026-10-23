В столице анонсировали третий сезон проекта "Зима в Москве"

Третий сезон проекта "Зима в Москве" начнется в столице 1 декабря. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Проект объединит более 500 площадок по всему городу. Большинство из них будут находиться за пределами центра. Зимние программы подготовят в том числе на ВДНХ, в кинопарке "Москино", Парке Горького и "Лужниках".

Тема этого сезона – "Тепло большого города". В событийную программу войдут мероприятия, посвященные добрым делам. Как и в прошлые годы, на фестивальных площадках будут работать "Домики добра" акции "Москва помогает".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.