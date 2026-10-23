Около 1,8 тысячи ДТП с частными электросамокатами произошло в России за 9 месяцев

Около 1,8 тысячи ДТП с участием частных электросамокатов произошло в России за 9 месяцев 2026 года. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В авариях с участием прокатных устройств зафиксировали 1 533 случая, что почти на четверть превышает прошлогодний показатель. Всего погибли 60 человек, из них 47 ехали на собственных самокатах.

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