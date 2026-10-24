В Москве до конца 2028 года спустят на воду 14 электросудов "Москва 3.0"

До конца 2028 года в Москве планируют спустить на воду 14 прогулочных электросудов "Москва 3.0". Строительство первых четырех началось летом на Московской верфи.

Новые суда смогут перевозить почти 170 пассажиров. На нижней палубе разместится закрытый салон с панорамным остеклением, на верхней – открытая смотровая площадка. Пространство салона можно будет адаптировать для прогулок и мероприятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.