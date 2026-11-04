Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.

Под звуки военного оркестра президент вместе с патриархом Кириллом возложили к подножию памятника букеты цветов. Путин также поздравил представителей разных религиозных конфессий с праздником и пообщался с ними.



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