04 ноября, 15:15Политика
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве.
Под звуки военного оркестра президент вместе с патриархом Кириллом возложили к подножию памятника букеты цветов. Путин также поздравил представителей разных религиозных конфессий с праздником и пообщался с ними.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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