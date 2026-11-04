Собянин: Москва направит 651 млрд рублей на формирование городской среды

Москва формирует качественную городскую среду для жизни, ведения бизнеса и увеличения туристических потоков, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

По словам мэра, в ближайшие три года на эти цели из бюджета выделят больше 650 миллиардов рублей. На эти средства продолжат комплексное благоустройство улиц, приведут в порядок общественные пространства и вылетные магистрали, модернизируют сети городского освещения. Также запланировано развитие инженерных коммуникаций.

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