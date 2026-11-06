Строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург вышло на новый технологический этап

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург вышло на новый технологический этап.

Строители провели тестовую установку первой железобетонной балки. Ее масса составляет 700 тонн, а длина – больше 32 метров. Доставка такой сверхтяжелой конструкции потребовала применения уникальных специализированных транспортеров. Всего для нужд магистрали будет изготовлено более 4 тысяч таких балок. Сейчас строители завершают финальную отработку всей технологической цепочки.

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