Более 66 тысяч штрафов выписали пользователям электросамокатов в Москве

С начала сезона пользователи электросамокатов в Москве получили более 66 тысяч штрафов за нарушения правил. Чаще всего их наказывают за неправильную парковку и отказ спешиваться на пешеходных переходах.

За соблюдением правил следят правоохранители во время рейдов, сервисы кикшеринга с помощью встроенных датчиков, а также горожане, которые отправляют жалобы в чат-боты.

При этом число поездок на арендных электросамокатах в столице за 9 месяцев выросло на 25% и достигло 64 миллионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.