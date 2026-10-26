Движение транспорта перекроют в центре Москвы на несколько дней

В течение трех дней в центре столицы временно нельзя будет проехать по некоторым улицам, мостам и набережным. Это связано с проведением саммита "Россия – Африка".

27 октября с 11:00 движение ограничат на улицах Рочдельской, Мантулинской и 1905 года, а также на Краснопресненской набережной. В следующие два дня перекрытий будет больше. Нельзя будет проехать по Большому Москворецкому и Малому Устьинскому мосту, Москворецкой, Пречистенской и Кремлевской набережной, по Театральному, Китайгородскому, Соймоновскому проезду и по нескольким улицам.

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