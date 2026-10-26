Собянин: стартовала проходка тоннеля между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро

Началось строительство тоннеля между Бирюлевской и Замоскворецкой линиями метро. Как написал Сергей Собянин в мессенджере MAX, щит "Эсмина" двинулся в сторону будущей станции "ЗИЛ". Щиту предстоит пройти больше полукилометра в непростых условиях. Работу осложняют грунты в пойме Москвы-реки, плотная застройка и подземные коммуникации.

Специалисты будут постоянно следить за состоянием зданий и инженерных сетей на всем пути проходки.

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