"Новости дня": в трех округах Москвы появятся новые выделенные полосы

В трех округах столицы заработают четыре новых участка выделенных полос. Они появятся в Проектируемом проезде № 7083, на дублере Рублевского шоссе, Алтуфьевском шоссе и Заповедной улице.

Благодаря изменениям автобусы и электробусы смогут быстрее перевозить пассажиров и меньше зависеть от автомобильного потока. Общая протяженность выделенных полос в столице превышает 520 километров.

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