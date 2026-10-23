Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 15:00

Транспорт

"Новости дня": в трех округах Москвы появятся новые выделенные полосы

"Новости дня": в трех округах Москвы появятся новые выделенные полосы

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В трех округах столицы заработают четыре новых участка выделенных полос. Они появятся в Проектируемом проезде № 7083, на дублере Рублевского шоссе, Алтуфьевском шоссе и Заповедной улице.

Благодаря изменениям автобусы и электробусы смогут быстрее перевозить пассажиров и меньше зависеть от автомобильного потока. Общая протяженность выделенных полос в столице превышает 520 километров.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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