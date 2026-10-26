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26 октября, 12:45

Транспорт

Единую схему магистральных маршрутов Москвы разместили на остановках и в метро

Единую схему магистральных маршрутов Москвы разместили на остановках и в метро

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Новая схема магистральных маршрутов в Москве позволит пассажирам проще ориентироваться в городе и находить пересадки между разными видами транспорта. Ее разместили на остановках, в вестибюлях и на платформах станций метро.

Всего в столице разработали и обновили 6 видов транспортных схем, в том числе для метро, трамваев, речного транспорта и автовокзалов. Все они оформлены по единым принципам с учетом особенностей каждого вида транспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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