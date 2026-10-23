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23 октября, 12:15

Транспорт

Владельцев частных электросамокатов могут обязать устанавливать номера

Владельцев частных электросамокатов могут обязать устанавливать номера

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Владельцев частных электросамокатов могут обязать устанавливать государственные регистрационные номера, как на прокатных моделях. По мнению экспертов, это позволит привлекать нарушителей к ответственности, поскольку сейчас даже при фиксации нарушения на видео установить владельца самоката бывает сложно.

Автоэксперт Дмитрий Попов отметил, что видеоаналитика уже может выявлять нарушения, в том числе поездки вдвоем на одном самокате и пересечение пешеходного перехода без спешивания. Однако без регистрационного знака автоматически выписать штраф затруднительно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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