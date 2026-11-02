Более 300 млрд рублей выделят на обновление транспорта в Москве

Более 300 миллиардов рублей направят на обновление железнодорожного транспорта Москвы в ближайшие три года. За это время планируют закупить около 1 тысячи вагонов метро и 850 вагонов для пригородных электричек и поездов дальнего следования.

В столице также продолжают совершенствовать подвижной состав и прорабатывают возможность продления маршрутов МЦД до соседних регионов, в том числе Ярославля и Рязани. Кроме того, развиваются электробусы и беспилотный транспорт.

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