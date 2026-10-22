"Новости дня": новую дорогу-связку построили в районе Солнцево

В районе Солнцево построили новую дорогу-связку. Она соединила Родниковую и Волынскую улицы. Магистраль улучшила транспортную доступность района Солнцево и соседнего Ново-Переделкина. Жителям стало удобнее подъезжать к жилым домам и магазинам.

По обе стороны от проезжей части сделали тротуары и остановки. Появилась перехватывающая парковка рядом со станцией Новопеределкино МЦД-4. Водители могут оставить автомобили и продолжить путь на городском транспорте.

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