Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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22 октября, 06:10

Город

"Новости дня": новую дорогу-связку построили в районе Солнцево

"Новости дня": новую дорогу-связку построили в районе Солнцево

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В районе Солнцево построили новую дорогу-связку. Она соединила Родниковую и Волынскую улицы. Магистраль улучшила транспортную доступность района Солнцево и соседнего Ново-Переделкина. Жителям стало удобнее подъезжать к жилым домам и магазинам.

По обе стороны от проезжей части сделали тротуары и остановки. Появилась перехватывающая парковка рядом со станцией Новопеределкино МЦД-4. Водители могут оставить автомобили и продолжить путь на городском транспорте.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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