"Разборы личности" набирают популярность в Сети

В Сети набирают популярность ролики с "разбором личности" человека по видео или фотографии. Психологи считают, что такие публикации могут быть способом привлечь внимание к автору и заявить о своей экспертности.

Специалисты отмечают, что делать выводы о человеке только по внешним проявлениям в кадре некорректно. По их словам, подобные экспресс-разборы не отражают полноценную работу психолога.

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