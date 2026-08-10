Адвокат заявил об отсутствии наказания в РФ за пропаганду жестокого обращения с животными

За пропаганду или призывы к жестокому обращению с животными в России нет ответственности. Об этом заявил адвокат Дмитрий Емельянов.

По его словам, термин "пропаганда" предусмотрен только как квалифицирующий признак при совершении преступления, связанного с жестоким обращением с животными. Он отметил, что будет более тяжкая ответственность за причинение гибели или увечья животному, если это демонстрировалось. Однако отдельной ответственности нет.

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