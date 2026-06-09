В соцсетях стали распространены "красивые" предложения о работе за границей. В них предлагают зарплату 5 тысяч долларов, оплаченный перелет и жилье у моря. При этом нет никаких требований, кроме знания английского языка.

Однако не все вакансии могут быть безопасны. Например, россиянку спасли из трудового рабства в Мьянме. Ее заставили работать на аферистов, угрожая физической расправой.

Как уберечь себя от подобных ситуаций? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.