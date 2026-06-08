Жаркая погода в Москве привела к увеличению числа отдыхающих у водоемов. Для обеспечения безопасности на береговых линиях увеличили количество спасателей. В районе Строгино специалисты проводят патрулирование и напоминают москвичам о правилах поведения на воде.

По данным спасателей, в прошлом году на Строгинской пойме удалось спасти шесть человек. Чаще всего помощь требовалась людям, которые выбивались из сил во время купания, а также находились в состоянии алкогольного опьянения.

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