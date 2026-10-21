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21 октября, 23:45

Общество

Москва может побить температурный рекорд 1879 года

Москва может побить температурный рекорд 1879 года

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Москва может установить новый климатический рекорд: октябрь 2026 года рискует стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице, которые ведутся с 1879 года.

Средняя месячная температура воздуха в этом октябре ожидается на 3,5 градуса выше климатической нормы. Даже несмотря на то, что последняя пятидневка месяца будет прохладнее предыдущих дней, показатели все равно останутся выше обычных значений на пару градусов.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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