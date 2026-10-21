Москвичам рассказали, где провести осенние каникулы за городом

26 октября у московских школьников начнутся осенние каникулы. Провести их с пользой можно в небольшом путешествии по городам недалеко от столицы.

Например, в Туле можно посетить шестиэтажный музей оружия в виде гигантского шлема и побывать на мастер-классах по выпечке пряников. Любителей сладостей и старинной архитектуры ждет Коломна. Там можно прогуляться по территории частично сохранившегося кремля и попробовать яблочную пастилу, воссозданную по рецептам XIX века.

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