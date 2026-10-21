Октябрь в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Октябрь в Москве может стать рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили синоптики. Температура в столице остается выше климатической нормы. Осадков не ожидается до конца рабочей недели.

При этом атмосферное давление значительно превышает норму и составляет 762 миллиметра ртутного столба. Из-за этого метеочувствительные москвичи могут чувствовать недомогание.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

