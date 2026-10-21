Дождей в Москве станет больше к 2050 году

К 2050 году интенсивные осадки в Москве могут участиться в 1,5 раза, а их годовое количество вырастет на 10%. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

При этом в последние годы начало осени в столице преимущественно сопровождается сухой и теплой погодой. Сентябрь остается одним из наименее дождливых месяцев в году.

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