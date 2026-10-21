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21 октября, 12:15

Общество

Атмосферное давление в столице начало снижаться

Атмосферное давление в столице начало снижаться

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Атмосферное давление в столице начало снижаться. Оно упало на несколько единиц, 21 октября на барометрах 764 миллиметра ртутного столба.

До конца недели давление постепенно будет уменьшаться, но все равно останется повышенным. Температура остается выше климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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