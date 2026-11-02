Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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02 ноября, 07:15

Транспорт

Ночные перекрытия на СВХ в районе проспекта Мира продлятся полгода

Ночные перекрытия на СВХ в районе проспекта Мира продлятся полгода

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На Северо-Восточной хорде в районе проспекта Мира с 2 ноября начнут действовать ночные ограничения движения. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В ближайшие полгода ежедневно с 23:00 до 05:30 для проезда будут закрывать одну полосу на разных участках трассы. Ограничения связаны со строительными работами рядом с дорогой и необходимы для обеспечения безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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