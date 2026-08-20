Эксперт напомнил о правах авиапассажиров при задержке рейса

В случае длительной задержки авиарейса пассажиры имеют право на обеспечение водой, питанием и гостиницей, напомнил председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев.

В течение первых двух часов ожидания пассажирам должны предоставить воду. Если задержка продолжается более четырех часов, перевозчик обязан обеспечить питание. При ожидании свыше восьми часов в дневное время или шести часов ночью пассажиров должны разместить в гостинице.

Отсчет времени ведется от запланированного времени вылета рейса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.