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06 ноября, 07:15

Общество

Курьеры стали чаще сталкиваться с тяжелыми заказами в службах доставки

Курьеры стали чаще сталкиваться с тяжелыми заказами в службах доставки

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Курьеры все чаще сталкиваются с тяжелыми заказами, которые приходится поднимать по лестницам в домах без лифтов. Среди таких покупок – вода, корма для животных и бытовая химия. Вес отдельных заказов может достигать 45 килограммов и более.

При этом компании самостоятельно устанавливают ограничения по весу. Некоторые службы предусматривают дополнительную оплату за каждый килограмм свыше установленного лимита или привлекают нескольких курьеров для доставки тяжелых товаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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