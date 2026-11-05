Пассажиры совершили 1,7 млн поездок по новой графитовой линии метро

Пассажиры Московского метрополитена совершили 1,7 миллиона поездок по новой графитовой линии всего за два месяца с момента ее запуска.

Первый участок Рублево-Архангельской линии, открытый в начале сентября, уже доказал свою востребованность и заметно разгрузил соседние ветки. Ходят по линии только современные составы, на станциях действуют интеллектуальная навигация.

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