05 ноября, 11:30Транспорт
Пассажиры совершили 1,7 млн поездок по новой графитовой линии метро
Пассажиры Московского метрополитена совершили 1,7 миллиона поездок по новой графитовой линии всего за два месяца с момента ее запуска.
Первый участок Рублево-Архангельской линии, открытый в начале сентября, уже доказал свою востребованность и заметно разгрузил соседние ветки. Ходят по линии только современные составы, на станциях действуют интеллектуальная навигация.
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