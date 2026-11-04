Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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04 ноября, 07:30

Транспорт

Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

"Новости дня": курьерам в России хотят запретить ездить по тротуарам

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В России могут ввести новые ограничения для пользователей СИМ

Интенсивность движения на дорогах в Москве вечером 3 ноября составила 6 баллов

Детям предложили запретить ездить на электросамокатах в России. В Минтрансе готовятся внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.

По мнению специалистов, это позволит снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Сейчас ПДД допускают передвижение детей младше 16 лет на СИМ. Причем водители от 7 до 14 лет могут передвигаться по тротуарам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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