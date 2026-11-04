Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

Детям предложили запретить ездить на электросамокатах в России. В Минтрансе готовятся внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.

По мнению специалистов, это позволит снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Сейчас ПДД допускают передвижение детей младше 16 лет на СИМ. Причем водители от 7 до 14 лет могут передвигаться по тротуарам.

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