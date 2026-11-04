04 ноября, 07:30Транспорт
Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах
Детям предложили запретить ездить на электросамокатах в России. В Минтрансе готовятся внести соответствующие изменения в правила дорожного движения.
По мнению специалистов, это позволит снизить число аварий с участием средств индивидуальной мобильности. Сейчас ПДД допускают передвижение детей младше 16 лет на СИМ. Причем водители от 7 до 14 лет могут передвигаться по тротуарам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.