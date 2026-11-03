"Московский патруль": в Сети появились мошеннические "сайты-клоны" по продаже шин для авто

В Министерстве внутренних дел России предупредили автолюбителей о появлении в Интернете сотен так называемых "сайтов-клонов". Мошенники создают страницы, дублирующие популярные магазины по продаже шин, и выводят их вверх поисковиков.

В результате водители реагируют на выгодные предложения, вводят реквизиты карт и остаются как без колес, так и без сбережений. Иногда на одну компанию приходится по 200 фальшивых ресурсов.

Подробнее – в программе "Московский патруль".