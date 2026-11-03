03 ноября, 11:00Мэр Москвы
Собянин: для возведения моста-паруса специалисты освоили новую технологию
Для строительства моста-паруса в Мнёвниковской пойме специалисты освоили новую технологию производства особо прочных стальных листов, рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
По словам мэра, мост строится с уникальной вантовой системой. Тросы от пилона крепятся к пролетному строению через большие стальные элементы в форме паруса. Поэтому стальные листы изготовили с повышенной прочностью. Монтаж самого паруса, пролетов и пилона сейчас завершен.
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