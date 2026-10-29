Собянин: завершены ремонтно-реставрационные работы в храме Христа Спасителя

В Москве завершили реставрацию храма Христа Спасителя. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Работы продолжались три года. В восстановлении кафедрального собора Русской православной церкви участвовали более 500 специалистов. Реставраторы обследовали почти 64 тысячи мраморных панелей и изготовили около 14 тысяч элементов кровельного покрытия.

Для ремонта крестов главного купола и четырех звонниц использовали почти два килограмма сусального золота. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.