Движение на Щелковском путепроводе ограничили до 1 декабря в связи с плановыми ремонтными работами.

Ограничения также действуют на внешней стороне МКАД в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова, где перекрыли одну полосу, и на съезде с Третьего транспортного кольца на 1-й Сетуньский проезд, где недоступны две полосы.

Кроме того, ограничения введены на участке Кутузовского проспекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

