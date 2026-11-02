Москва закупит около 1 тысячи вагонов метро за три года

В Москве за три года закупят около 1 тысячи вагонов метро и 850 вагонов для пригородных электричек и поездов дальнего следования. На обновление железнодорожного транспорта выделят более 300 миллиардов рублей. Это позволит сократить интервалы движения и сделать поездки комфортнее.

Обновление подвижного состава в столичном метро ведется по долгосрочной программе. Производители анализируют работу вагонов и совершенствуют их конструкцию. Кроме того, Москва прорабатывает возможность продлить маршруты МЦД до соседних регионов, в том числе Ярославской и Рязанской областей.

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