Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 23:15

Транспорт

В ЦОДД призвали водителей оперативно сменить летнюю резину на зимнюю

В ЦОДД призвали водителей оперативно сменить летнюю резину на зимнюю

Сергей Собянин: Москва расширит сеть беспилотных трамваев

Дептранс призвал автомобилистов Москвы "переобуться" из-за похолодания

Водителей Москвы призвали поменять летнюю резину на зимнюю

Минтранс России подготовил поправки в ПДД

Дептранс призвал автомобилистов "переобуть" машины в кратчайшие сроки

В Москве из-за резкого ухудшения погоды приостановили работу сервисы проката СИМ

Трамвайные маршруты Москвы будут ходить по обычным трассам 4 ноября

В столице спрос на китайские двухэтажные кемперы увеличился в 3 раза

Минтранс предложил запретить детям до 16 лет ездить на электросамокатах

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов об опасности поездок на летней резине в холодную погоду. Водителям рекомендовали не рисковать и заменить шины на машинах.

Как рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова, в холодное время шины становятся жестче, сцепление ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Она добавила, что особенно внимательными нужно быть ранним утром, ночью и при поездках за город.

На дорогах необходимо держать дистанцию, избегать резких разгонов и торможений, а также заранее снижать скорость перед поворотами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина ЕфимцеваАнна Глебова

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика