В ЦОДД призвали водителей оперативно сменить летнюю резину на зимнюю

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили автомобилистов об опасности поездок на летней резине в холодную погоду. Водителям рекомендовали не рисковать и заменить шины на машинах.

Как рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова, в холодное время шины становятся жестче, сцепление ухудшается, а тормозной путь увеличивается. Она добавила, что особенно внимательными нужно быть ранним утром, ночью и при поездках за город.

На дорогах необходимо держать дистанцию, избегать резких разгонов и торможений, а также заранее снижать скорость перед поворотами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

