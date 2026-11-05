Новости Москвы: мокрый снег будет идти в столичном регионе до конца недели

Мокрый снег будет идти в столичном регионе до конца недели. Однако покров быстро растает из-за плюсовой температуры. Тем не менее до конца недели столица останется под холодным влиянием североатлантического циклона. В частности, ночь на 5 ноября стала самой холодной в столице с начала осени. Температура опустилась до нуля градусов, а по области – до отрицательных значений.

За два месяца с момента запуска Рублево-Архангельской линии метро по ней проехали 1,7 миллиона пассажиров. Первый участок графитовой ветки, открытый в начале сентября, уже доказал свою эффективность и заметно разгрузил соседние направления.

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