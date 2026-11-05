"Погодная" граница образовалась на одном из мостов в Москве

В Москве образовалась так называемая погодная граница: после снегопада один из мостов засыпало снежным покровом, в то время как дорога рядом осталась совершенно чистой. Как объяснили специалисты, причина заключается в разнице температур.

Мост охлаждается быстрее, поскольку обдувается холодным воздухом как сверху, так и снизу. Однако асфальт дольше сохраняет тепло.

Зима в городе наступит позже. Согласно прогнозам синоптиков, это произойдет минимум в конце месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.