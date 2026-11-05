05 ноября, 22:15Общество
"Погодная" граница образовалась на одном из мостов в Москве
В Москве образовалась так называемая погодная граница: после снегопада один из мостов засыпало снежным покровом, в то время как дорога рядом осталась совершенно чистой. Как объяснили специалисты, причина заключается в разнице температур.
Мост охлаждается быстрее, поскольку обдувается холодным воздухом как сверху, так и снизу. Однако асфальт дольше сохраняет тепло.
Зима в городе наступит позже. Согласно прогнозам синоптиков, это произойдет минимум в конце месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.